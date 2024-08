Sampdoria, Bereszynski in uscita: se parte torna Ghilardi? E Veroli...

AFP via Getty Images

Laandrà a modificare qualcosa anche nell'assetto difensivo nei prossimi giorni. Di recente si è parlato della possibilità di tenere Bartosz, per cui sia Pirlo che il ds Accardi hanno espresso con convinzione apprezzamento e esplicitato la volontà di proseguire con lui per il prossimo campionato. Il polacco a quel punto farebbe il capitano della formazione blucerchiata, e il titolare nella difesa a tre. Il problema però è che l'ingaggio del terzino è piuttosto alto, e oltretutto il suo contratto è in scadenza a fine giugno. Per questo motivo bisognerebbe eventualmente ragionare su una proposta di prolungamento.

Secondo Il Secolo XIX per questo motivo Bereszynski potrebbe anche partire. Di recente si è parlato ad esempio di Cagliari ed Empoli per il calciatore. In caso dovesse lasciare la Samp, il club genovese potrebbe tornare su una vecchia conoscenza, ossia Daniele. Il centrale prestato l'anno scorso dal Verona alla Samp (c'era un obbligo di riscatto in caso di promozione in A, ovviamente non scattato) potrebbe rivelarsi un'idea interessante. Pirlo lo stima, e il calciatore apprezza l'ambiente.Un'altra opzione potrebbe essere rappresentata da Davide, centrale classe 2003 di proprietà del. Il ragazzo gode dell'apprezzamento di Pirlo e Accardi, la Samp lo segue da tempo e ha aumentato il pressing, vista anche la concorrenza. C'è però un problema, rappresentato dalla sua situazione contrattuale. Il Cagliari infatti dovrebbe prima rinnovare il suo accordo con Veroli (in scadenza a giugno, ha una proposta sino al 2027) e poi eventualmente prestarlo, anche perché i rossoblu non vogliono perdere iol controllo sul giocatore. Su Veroli ci sono parecchie squadre oltre alla Samp: lo puntano anche Frosinone e Bari.