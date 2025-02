Sampdoria, Borini chiede il reintegro, Kasami rescinde: ecco cosa è successo agli 'esodati'

Getty Images

Giornate intense in casasul fronte del calciomercato. Il ds Pietro Accardi è stato impegnato su più fronti, sia per quanto riguarda le trattative in entrata e in uscita, sia per la gestione di alcuni "casi spinosi" legati ai giocatori messi fuori rosa. La strategia del club blucerchiato è stata chiara: sfoltire la rosa, alleggerendo il monte ingaggi con la partenza di alcuni giocatori dai contratti pesanti. Inizialmente, cinque elementi erano stati "tagliati": Antonio Barreca, Pajtim Kasami, Fabio Borini, Nicola Ravaglia e Marco Silvestri.è stato il primo a lasciare Genova, trasferendosi all'Empoli nell'ambito di uno scambio con il portiere Samuele Perisan. Nelle ultime ore, la Sampdoria ha accelerato le operazioni in uscita, definendo le cessioni di Barreca, Kasami e Ravaglia. Il terzinoha risolto il proprio contratto e si è aggregato al Sudtirol sino a giugno, mentreè passato alla Carrarese nell'ambito dell'operazione che ha portato Niccolò Chiorra in blucerchiato. In serata è arrivata anche l'ufficialità della rescissione di, ora libero di accasarsi dove preferisce.

Capitolo a parte merita Fabio. L'attaccante ex Milan e Roma è rimasto al momento in squadra, ma potrebbe esserci un clamoroso ribaltone. Borini avrebbe infatti chiesto il reintegro in rosa e la dirigenza blucerchiata starebbe valutando questa ipotesi. Un ritorno in campo di Borini rappresenterebbe un'arma in più per la Sampdoria in questo finale di stagione, anche se al momento resterà fuori dalle liste di B, ma quantomeno vorrebbe tornare a lavorare con i compagni. La diplomazia è al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa.