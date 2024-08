Sampdoria, Borini non rientra più nei piani di Pirlo. Anche Kasami, La Gumina, Ricci e Vieira in uscita

La dirigenza della, dopo aver messo a segno diverse operazioni in entrata, sta ora concentrando i propri sforzi sul mercato in uscita. Sono cinque i giocatori che potrebbero lasciare la squadra blucerchiata nelle prossime settimane, tra cui Fabio Borini, Kasami, Vieira, Ricci e La Gumina.Il nome più importante tra quelli in partenza è sicuramente quello di Fabio Borini. L'ex attaccante di Liverpool e Milan secondo Nicolò Schira sarebbe ormai aiche avrebbe chiaramente fatto capire al giocatore diper la prossima stagione. Nonostante Borini sia fuori dai radar blucerchiati, il suo profilo continua ad attirare l'interesse di alcune squadre di Serie A, con Cagliari e Verona in pole position per accaparrarselo. Il nodo cruciale della trattativa rimane l'ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce 1,5 milioni di euro lordi a stagione. Un cifra significativa per le casse dei club interessati.

Oltre a Borini, ci sono altri quattro giocatori che potrebbero salutare Genova: Pajtim, Ronaldo, Matteoe Antonino. Questi calciatori sono finiti quasi in fondo alle gerarchie di Andrea Pirlo, e il loro contributo alla squadra è stato finora marginale. Kasami potrebbe essere ceduto per alleggerire il monte ingaggi della società mentre Ronaldo Vieira potrebbe dover cercare una nuova destinazione per rilanciare la sua carriera. Ricci lo scorso anno ha deluso, e una sua partenza sembra ormai inevitabile. Infine Antonino La Gumina, nonostante qualche sporadica apparizione, non ha mai convinto del tutto il tecnico e la dirigenza, che ora lo considera tra i partenti.

Con queste cessioni, la Sampdoria spera di ottenere una maggioremagari con l'obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Pirlo. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro di questi giocatori.