Sampdoria: Cagliari e Verona su Borini, ma ci sono piste estere. Rebus La Gumina

Il mercato dellain uscita non è chiuso. I blucerchiati devono sfoltire la rosa, e soprattutto alleggerire il monte ingaggi, per questo motivo il club genovese potrebbe decidere di 'sacrificare' qualche pedina, specialmente in attacco, dove la squadra ha fatto i principali investimenti. In avanti il Doria può contare su Coda, Tutino, Pedrola (quando rientrerà), Sekulov, Akinsanmiro, Antonino La Gumina e Fabio Borini. In particolare, gli ultimi due calciatori potrebbero lasciare a stretto giro di posta Genova. L'indiziato principale, attualmente, resta proprio

La punta classe 1991 è stata fortemente voluta da Pirlo un anno fa, l'anno scorso ha marcato 9 reti, di cui 4 su rigore. Per il Doria resta un lusso ma le scelte del tecnico sembrano andare verso un assetto con due seconde punte, ossia Akinsanmiro e Tutino, dietro al centravanti Coda. Inoltre Borini, e ha mercato: tutti questi aspetti vanno valutati, e potrebbero spingere il calciatore lontano da Genova. Sull'ex Milan si sono mosse in particolare due società di Serie A, ilnei giorni scorsi e di recente anche il. Da qualche giorno in città si vocifera anche di una possibile pista estera per il numero 16 doriano. La non convocazione di domenica, a causa di un problema fisico, aveva sollevato qualche perplessità in questo senso.

Più complessa la situazione. Il ragazzo negli ultimi anni ha deluso, e al momento sembrano mancare potenziali acquirenti. Nel 2024 in Spagna, al Mirandes, ha segnato 1 gol in 16 presenze. Nei sei mesi precedenti alla Samp invece erano stati 2 i centri in 12 gare. Numeri non certo esaltanti, e ad oggi sembra difficile trovare un acquirente per La Gumina, complice anche l'alto stipendio. Qualche sondaggio sarebbe arrivato proprio dallaspagnola, nulla di concreto però al momento.