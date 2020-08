La trattativa per portare Karoldallaal, confermata indirettamente anche dal nuovo tecnico granata Giampaolo, stenta a decollare. Anzi, nei giorni scorsi si è diffuso il retroscena che racconta delle forti frizioni tra il presidente piemontesee il collega blucerchiato Massimo, dovuta proprio alla gestione della negoziazione per il polacco.Secondo Il Secolo XIX ieri Cairo avrebbe chiamato direttamente il Viperetta, sempre in vacanza in barca, e gli avrebbe offertoper il centrocampista. Ferrero avrebbe risposto in maniera negativa alla proposta, rimanendo in attesa di una chiamata dall’estero e dalla Bundesliga per Linetty.