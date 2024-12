Sampdoria-Carrarese 1-1: il tabellino

AFP via Getty Images

Marcatori : 4’ p.t. Finotto (C), 21’ s.t. Veroli (S)SAMPDORIA (3-5-2):Sampdoria: Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Depaoli (34’ s.t. Venuti), Akinsanmiro, Vieira (17’ s.t. Kasami), Yepes, Barreca (17’ s.t. Pedrola); Coda, Tutino (36’ s.t. Borini). All. Semplici.CARRARESE (3-5-2): Bleve; Imperiale, Illanes, Oliana; Cicconi, Zuelli (8’ s.t. Capezzi), Schiavi (33’ s.t. Palmieri), Giovane (23’ s.t. Cherubini), Zanon; Finotto (8’ s.t. Coppolaro), Cerri (1’ s.t. Shpendi). All.: Calabro.Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna

Ammoniti : 9’ s.t. Riccio (S), 25’ s.t. Schiavi (C), 47’ s.t. Cherubini (S),Espulsi : 7’ s.t. Illanes (C).