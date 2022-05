Il doppio infortunio a centrocampo di Stefano Sensi e Albin Ekdal complica i piani di Marco Giampaolo. L'allenatore dellavuole riproporre il reparto a cinque visto nel derby e a Verona, ma per farlo dovrà cambiare parecchi elementi. Il rientro di Rincon aggiunge un elemento, ma le scelte per il tecnico saranno praticamente obbligate.Sulle corsie si sistemeranno rispettivamente(a destra) e(sul versante mancino). In mezzo, il posto di Ekdal verrà preso dacon ai suoi lati proprio Rincon, rientrato dalla squalifica, e Thorsby.