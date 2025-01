Sampdoria-Cesena 1-2: il tabellino

Getty Images

Marcatori : 8’ p.t. Riccio (S), 30’ p.t. Antonucci (C), 17’ s.t. Donnarumma (C).Assist : 30’ p.t. Ciofi (C), 17’ s.t. Shpendi (C).Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti, Riccio, Meulensteen, Veroli; Venuti, Bellemo, Yepes (23’ s.t. Niang), Beruatto (10’ s.t. Ioannou); Akinsanmiro, Pedrola (10’ s.t. Tutino) (23’ s.t. Sekulov) ; Coda (34’ s.t. Leonardi). Allenatore: Semplici.Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Calò, Tavsan (39’ s.t. Francesconi), Donnarumma (29’ s.t. Celia); Antonucci (48’ s.t. Pieraccini), Shpendi (40’ s.t. La Gumina). Allenatore: Mignani.

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione di CagliariAmmoniti : 11’ p.t. Yepes (S), 25’ p.t. Tavsan (C), 11’ s.t. Akinsanmiro (S), 42’ s.t. Klinsmann (C), 43’ La Gumina (C),