Potrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione Claudio Ranieri in vista della partita con il Milan. L'allenatore della Sampdoria, dopo il pareggio di Torino, potrebbe ritornare allo schieramento con due punte, valutando con attenzione le condizioni di Manolo Gabbiadini. Se l'attaccante starà bene, e avrà nelle gambe un minutaggio maggiore, potrebbe essere l'ex Napoli ad affiancare capitan Quagliarella, come sempre certo di una maglia da titolare.



Di fianco al numero 27, in caso Gabbiadini non dovesse farcela, potrebbe tornare anche Gaston Ramirez, escluso dalla formazione iniziale nella sfida con i granata. L'uruguaiano era sembrato piuttosto nervoso nelle scorse settimane, Ranieri gli ha preferito Verre e il ballottaggio potrebbe riaprirsi anche domenica. Contro una squadra fisica e impegnativa come quella rossonera però la presenza e la 'garra' di Ramirez potrebbero rivelarsi fondamentali per portare il pressing già dall'attacco, e questo è un aspetto che Ranieri conosce piuttosto bene e apprezza molto.