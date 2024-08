Sampdoria-Parma vicine per Leoni, niente Inter? Ecco quanto chiedono i blucerchiati

Calciomercato/Getty

In casatiene banco la situazione di Giovanni, il giovane difensore blucerchiato che ormai da maggio movimenta il mercato del club genovese. A giugno, come prima mossa dopo il suo insediamento, Pietro Accardi ha subito riscattato il ragazzo, arrivato a gennaio dal Padova, versando 1,5 milioni al suo ex club. Da lì si sono scatenate le voci di mercato: il classe 2006 è stato accostato a mezza Serie A, in particolare all'Inter che sembrava la società più avanti. Il Doria dal canto suo ha ribadito più volte la sua volontà, ossia tenere il ragazzo per valorizzarlo ulteriormente. L'unica possibilità di cedere Leoni era quella di un'offerta importante, e tale proposta sembrerebbe essere arrivata.

L'inserimento delle ultime ore delsembra aver sparigliato le carte in tavola. I gialloblù hanno messo sul piatto 5 milioni più 3 di bonus per il ragazzo, la richiesta della Sampdoria invece è diSecondo Il Secolo XIX comunque le parti starebbero trattando e si sarebbero notevolmente. In seguito ad un'eventuale accordo tra blucerchiati e emiliani, la palla passerebbe al giocatore che dovrebbe decidere se accettare o meno il corteggiamento di Pecchia.. Soltanto un clamoroso inserimento last minute potrebbe ribaltare la situazione attualmente in essere.

Uno dei punti sensibili della trattativa era la volontà, da parte della Samp, di trattenere Leoni a Genova un altroin caso di cessione a titolo definitivo ad un'altra società. Però, a fronte di un'offerta importante, il Doria accetterebbe anche di lasciarlo andare via subito, come richiesto ad esempio dal Parma, che vorrebbe portarlo immediatamente al Tardini. Il ragazzo nel frattempo continua ad allenarsi a parte: soffre di un'infiammazione tibiale.