Sembra piuttosto difficile che il bond, a cui punta Massimoper ottenere capitale per mantenere la guida della possa andare in porto. In caso però il Viperetta riuscisse ad ottenere la sottoscrizione, da parte di un soggetto interessato, del prestito cambierebbe anche la composizione del Consiglio di amministrazione blucerchiato.Secondo Il Secolo XIX nel "term sheet" ( accordo preparatorio all'investimento) siglato il 12 febbraio vengono esplicitati anche i criteri per la composizione del futuro Cda. Esso. I componenti verrebbero scelti in parte dagli azionisti, quindi dalla famiglia Ferrero, che avrebbe la possibilità di confermare anche gli attuali in carica) e una parte invece dai nuovi investitori, per avere voce in capitolo sulla gestione della società.