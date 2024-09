Sampdoria, con il Modena torna Yepes. Borini parte dalla panchina, Barreca in ballottaggio

Getty Images

Dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, lasi prepara ad affrontare una delicata trasferta contro il, un match fondamentale per rilanciare le ambizioni blucerchiate in campionato. Tuttavia, l'atmosfera sarà diversa: è probabile che i tifosi doriania causa degli scontri avvenuti al termine della stracittadina. Sotto la guida del nuovo allenatore Andrea Sottil la Samp ha ritrovato slancio, ma il cammino in campionato richiede continuità. Il successo nel derby ha ridato fiducia all’ambiente, ma la partita contro il Modena sarà un banco di prova importante per testare le ambizioni di promozione. Una vittoria in trasferta, senza il supporto dei tifosi, sarà cruciale per consolidare il morale della squadra e guadagnare punti preziosi nella corsa alla Serie A.

Rispetto alla formazione di mercoledì, Sottil potrebbe attuare diversi cambi. In difesa, Veroli è in pole position per tornare titolare al posto di Vulikic. A centrocampo,sembrano in predicato di partire dal primo minuto, sulla falsariga di quanto visto con il Sudtirol. In attacco, il tecnico blucerchiato dovrebbe schierare nuovamenteal fianco di Coda, con Fabio, l’eroe del derby, pronto a entrare a gara in corso. Il centrocampo è il reparto dove la concorrenza è più serrata. La fascia sinistra potrebbe vedere un ballottaggio tra Antonio Barreca, decisivo con il rigore contro il Genoa, e Ioannou. In mezzo ci sono Akinsanmiro, Benedetti e Vieira in lotta per una maglia da titolare.