Scontri nel derby Genoa-Sampdoria, vandalizzato il molo di Vialli, ma i blucerchiati lo risistemano

Redazione Calciomercato

La notte di follia post derby non è bastata agli ultrà, che contestualmente hanno deciso di compiere una nuova azione scellerata, questa volta senza violenza fisica e scontri ma altrettanto deplorevole e vergognosa. A farne le spese è il cosiddettoquello dedicato a Gianluca, protagonista dell'ultima scena del documentario "La Bella stagione". Qui i sostenitori dellahanno da tempo eretto un vero e proprio santuario alla memoria del bomber, ricco di cimeli. Nella notte post derby però qualcuno ha pensato bene di, come sfregio.

Non è la prima volta che il luogo viene vandalizzato: dopo gli scontri di maggio, era stata bruciata una sciarpa ed erano stati scritti insulti, prima ancora invece il murales era stato cancellato. Ogni volta i tifosi blucerchiati hanno ripristinato prontamente il luogo, e lo stesso hanno fatto ieri. Non appena il fatto è stato scoperto, i sostenitori doriani si sono affrettati asul molo, da legare alla balaustra che sporge sul mare, e che riporta alla mente i valori professati e sempre difesi da un campione come Vialli.