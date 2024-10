Sampdoria, confronto Manfredi-Accardi a Cesena: ecco di cosa hanno parlatoI

In casac'è stata grande soddisfazione per la vittoria ottenuta a Cesena, nonostante le montagne russe emotive della gara. Però la dirigenza blucerchiata è consapevole del fatto che ci sono parecchi aspetti da migliorare e da analizzare nella partita del Manuzzi. Infatti il presidente Matteoe il direttore sportivo Pietrohanno già iniziato a sviscerare le tematiche principali in un confronto a caldo andato in scena al termine del match, davanti agli spogliatoi. I due si sono parlati per mezz'ora, toccando vari argomenti, a partire dalla fase difensiva.

Il colloquio viene descritto come 'franco' da Il Secolo XIX. C'era ovviamente soddisfazione per i tre punti, ma il quotidiano sottolinea anche come nel mirino siano finite le, collettive e individuali, e anche le crepe e gli errori di reparto. Sarebbero state toccate anche le prestazioni di qualche singolo, nell'analisi del presidente e del dirigente, a cui viene attribuita una grande capacità di leggere e gestire lo spogliatoio.Il presidente ha massima fiducia in Accardi, ma vuole comunque essere informato su tutte le tematiche del mondo Samp e confrontarsi con il ds, dal momento che la proprietà ha fatto un vero e proprio 'all in' sulla stagione doriana: l'obiettivo resta la promozione diretta, senza playoff. Tra l'altro, Manfredi per la prima volta in stagione hae il suo collaboratore Davide Insalaco. Fronte societario: sta andando avanti l'accordo di ristrutturazione del debito del club blucerchiato, omologato dal Tribunale di Genova lo scorso 13 ottobre. Era un passaggio decisivo per Radrizzani e Manfredi, entro fine mese verrà versata la seconda delle tre tranche di pagamento ai creditori.