Sampdoria, Sottil si confronta con Silvestri. Difesa sotto esame per Mantova

La vittoria dellaottenuta a Cesena ha riportato sicuramente un po' di sereno in casa blucerchiata, ma sotto la lente di ingrandimento della società è rimasta senza ombra di dubbio la fase difensiva. Tutti sono sotto osservazione, a partire dal portiere Silvestri, passando per il terzetto di centrali, per arrivare anche alla fase di non possesso, comprendendo centrocampisti e palle inattive. In casa Samp ci sono state parecchie riflessioni già nell'immediato post Cesena, fuori dagli spogliatoi del Manuzzi.Qui, secondo Il Secolo XIX, si sarebbero confrontati Matteo Manfredi e Pietro Accardi. La conversazione è durata circa mezz'ora: i due hanno analizzato tanti temi, a partire dalla difesa. Stando al quotidiano il tecnico Sottil sosterrà dei colloqui individuali ad esempio con, che nell'ultima gara è stato uno dei peggiori. Il portiere è stato fortemente voluto proprio dall'allenatore, che si è speso in prima persona per portarlo a Genova dall'Udinese.

Già da domenica ci saranno cambi nella formazione titolare, in particolare in difesa. Verranno confermati Bereszynski e Silvestri, ma dovrebbe tornare disponibile, che prenderà il posto di Riccio, ecome braccetto. E' probabile che Sottil impieghi l'ex Catanzaro, che si era scaldato a lungo nel secondo tempo di Cesena, al posto di Vulikic.