Sampdoria, confronto Sottil-Accardi dopo la Juve Stabia. Ripresa martedì

Laè chiamata a reagire dopo il k.o. inaspettato rimediato contro la Juve Stabia venerdì sera. Una sconfitta che ha interrotto un momento positivo per i blucerchiati e che non è stata affatto digerita dai tifosi, delusi dalla prestazione della squadra. Il tecnico Andrea, ora, dovrà sfruttare al meglio le due settimane di sosta per preparare la delicata sfida contro il Cesena, in programma al termine della pausa per le nazionali.Subito dopo la partita, al Ferraris, si è svolto una caldo tra Sottil e il direttore sportivo Pietro. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di analizzare le ragioni della sconfitta e capire come rimediare ai problemi emersi, soprattutto sul piano mentale. La squadra è apparsa infatti disunita e fragile a livello mentale, un aspetto che Sottil tiene particolarmente sotto osservazione.

Il tecnico blucerchiato infatti presta grande attenzione alla componente psicologica dei suoi giocatori, e negli ultimi anni si è affidato con costanza al supporto del mental coach Eugenio. Sottil è convinto che il lavoro mentale sia fondamentale per evitare i cali di concentrazione e migliorare le prestazioni della squadra in momenti critici come quello attuale.Dopo la sconfitta, il mister ha concesso quattro giorni di riposo alla squadra. Il gruppo si ritroverà martedì mattina, quando sono previsti alcuni test atletici per valutare le condizioni fisiche dei giocatori in vista della ripresa degli allenamenti. Saranno assenti, convocati rispettivamente da Cipro e Polonia per gli impegni con le nazionali.