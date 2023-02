Giornata calda a Genova, dove come noto oggi è andata in scena la manifestazione contro Edoardo Garrone e, più in generale, la famiglia Garrone-Mondini, rei di aver 'regalato' la Sampdoria a Massimo Ferrero. Un nutrito gruppo di tifosi, sorvegliato dalla Digos e dalle forze dell'ordine, in maniera del tutto pacifica ma decisa ha protestato sotto la sede della Erg. Il messaggio era chiaro: "Giù le mani dalla Sampdoria". Tanti cori, striscioni come "Garrone Mondini primi colpevoli" e, sul finire della manifestazione, le famose promesse di Garrone di salvare il club sparate ai megafoni. Centinaia di persone preoccupate e arrabbiate hanno espresso il loro sdegno per la vicenda



BOGLIASCO - Nel frattempo, i tifosi hanno fatto sentire la vicinanza alla squadra. Prima della manifestazione, presso il centro sportivo di Bogliasco, è stato affisso uno striscione eloquente a firma "La Sud". "Voi pensate a correre, picchiare, fare gol... Noi saremo al vostro fianco". Dalle parole ai fatti, perché il settore ospiti di Monza è andato esaurito: saliranno in Lombardia più di duemila sampdoriani.