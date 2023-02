La famigliaanche ieri non si è presentata all'Assemblea convocata proprio dalla Holding del Viperetta con ad oggetto la ricapitalizzazione da 35 milioni che ormai è tramontata, almeno per il momento. La scadenza incombente è quella del 16 febbraio, quando sul piatto andranno messidi euro per pagare gli stipendi. Dal mercato, in questa sessione, ne sono arrivati circa un quarto, è evidente che ad intervenire dovranno essere nuovamente le banche. Questo scenario però non è affatto scontato.Il rischio, in caso di mancato pagamento, è quello di una penalizzazione in classifica, che sarebbe però soltanto la punta dell'iceberg. Comunque, l'eventuale scadenza disattesa costerebbealla squadra di Stankovic. A fine mese, poi, c'è un'altra spada di Damocle, ossia il pagamento della rata del Fisco. Saltarla vorrebbe dire perdere il diritto alla rateizzazione.- Il mandato dell'attuale CdA, in carica dall'arresto di Ferrero, ha la naturale scadenza dell'approvazione del bilancio 2022. Una volta approvato, andrà in scadenza. A quel punto, la proprietà potrebbe decidere di sostituirlo. Se non ci dovessero essere decisioni in merito, e il silenzio dei Ferrero dovesse continuare, il CdA attuale potrebbe essereper un ulteriore lasso temporale. Nel frattempo, è stato sceltoche affiancherà il board blucerchiato nella procedura di composizione negoziata della crisi: è Eugenio Bissocoli, avvocato con una lunga esperienza in crisi d'azienda. Adesso, l'avvocato dovrà decidere se accettare o meno l'incarico. La procedura, come orizzonte temporale, ha circaContinuano invece ad essere vigili e preoccupati i tifosi della Sampdoria, che ieri hanno presidiato Corte Lambruschini, dove era in programma l'Assemblea degli azionisti, soprattutto in caso di eventuale comparsa di Ferrero. Oggi invece, dopo il blitz dello scorso lunedì negli uffici della Fondazione Garrone e il piccato comunicato dell'ex presidente, gli ultras genovesi si sono datialle 17. Non sarà assolutamente una manifestazione violenta, come è sempre stato tra i tifosi doriani (il famigerato proiettile recapitato lunedì in sede alla Samp è) ma molto partecipata. Nel mirino la famiglia Garrone-Mondini, colpevole di aver regalato a Ferrero la Samp. Già allertata la Digos e le forze dell'ordine, in vista di un assembramento molto partecipato.