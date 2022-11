Questa mattina a Genova, sponda, è in programma la riunione del Consiglio di Amministrazione blucerchiato . Sul piatto c'è ovviamente il bilancio e la questione della cessione, ma è probabile che si parli anche della forte contestazione dei tifosi organizzata sabato e andata in scena con grande partecipazione da parte del pubblico doriano.I più bersagliati dal corteo sono stati ovviamente Ferrero, l'ex presidente Edoardo Garrone e pure l'avvocato Antonio, ritenuto uno dei principali responsabili del disastro societario nonché uomo del Viperetta. Lo stesso Romei, recentemente in un incontro con la stampa aveva chiarito: "Che io sia stato la persona che Ferrero lo ha portato qua, è un dato di fatto. La città non mi vuole? Me lo dica e torno indietro". Messaggio evidentemente recepito, e concetto esplicitato in maniera abbastanza eloquente dalla piazza.Oltre a Romei, nella manifestazione sono stati messi nel mirino anche altri dirigenti, da Osti e Faggiano al segretario generale Ienca. Per il momento, fa sapere Il Secolo XIX, dal CdA è filtrato soltanto un 'in merito alla questione, che sarà approfondita oggi.