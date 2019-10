Prosegue la trattativa per la cessione della, arrivata ad un punto cardine. I tempi sono maturi per l'offerta del gruppo Vialli e a testimoniarlo ci sono, oltre alle parole di Garrone , anche i contatti continui tra il commercialista di Ferrero Gianluca Vidal e Fausto Zanetton, braccio operativo di Vialli e probabile futuro amministratore delegato in caso di passaggio della società blucerchiata.Nel frattempo però Vialli si starebbe dando da fare contattando personaggi appartenenti al mondo del calcio e in grado di completare il futuro organigramma blucerchiato. Uno dei nomi più gettonati è quello di Marco, suo compagno in blucerchiato nell'anno dello Scudetto ed ex dirigente dell'Inter. Il profilo di Branca però non sarebbe l'unico finito nel mirino dell'ex bomber.