Sampdoria, Cragno Riccio e Oudin si candidano titolari. Bereszynski provato a destra

Getty Images

La sconfitta patita contro il Frosinone ha lasciato un segno profondo in casa, con i blucerchiati che si ritrovano ora al diciassettesimo posto in classifica nel campionato di Serie B. La situazione è delicatissima, con la Reggiana appaiata a quota punti ma alle spalle grazie al maggior numero di reti realizzate dalla formazione genovese. Se il campionato terminasse oggi, per la Sampdoria si aprirebbe lo scenario tutt'altro che auspicabile della retrocessione in Serie C.In questo contesto di forte pressione, l'allenatore Leonardoappare visibilmente provato, ma la sua reazione è improntata alla volontà di trasformare l'amarezza in energia positiva per scuotere la squadra. Nonostante i diversi tentativi tattici messi in atto, il tecnico sembra intenzionato a proseguire con il moduloche con ogni probabilità sarà riproposto anche nel prossimo delicato impegno contro lo Spezia.L'allenamento di ieri si è svolto con particolare attenzione da parte della dirigenza, con il direttore sportivo Pietro Accardi e il suo assistente Giuseppe Colucci presenti a bordo campo.

Una nota positiva arriva dall'infermeria: i giocatori infortunatihanno fatto il loro rientro in gruppo e si candidano prepotentemente per una maglia da titolare nella sfida contro i liguri.Per quanto riguarda le probabili scelte di formazione, in attacco si registra la grande verve di Niang durante gli allenamenti, mentre Coda, pur avendo messo a segno una rete di pregevole fattura con un colpo di tacco, potrebbe inizialmente partire dalla panchina. A centrocampo,sembra aver guadagnato terreno nelle gerarchie rispetto a Yepes. In difesa, si profila un ballottaggio per due posti tra, che andrebbero ad affiancare Altare. Da segnalare come Bereszynski sia stato provato anche sulla fascia destra, scrive Il Secolo XIX, ma al momento Depaoli resta il favorito per quella posizione.

Nonostante il momento difficile, sembra serpeggiare una rinnovata speranza all'interno del gruppo squadra. Dopo la sconfitta, i giocatori hanno mostrato una forte presa di coscienza della gravità della situazione e della necessità die reagire con determinazione. I calciatori più esperti, in particolare, appaiono consapevoli che non c'è più margine per commettere errori e che ogni partita da qui alla fine del campionato sarà una vera e propria battaglia