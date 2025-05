Sampdoria-Cremonese, le pagelle di CM: difesa blucerchiata attenta, Zanimacchia attacca

: la prima vera parata la fa al 18’ del secondo tempo, quando respinge un tiro violento di Collocolo. Buona uscita a fermare Bonazzoli nel finale.: braccetto di difesa a tre quando in possesso ci sono gli avversari, passa largo in una sorta di 4-4-2 se la Samp ha la palla. Non sbaglia niente.: guida il reparto, tante coperture ruvide e vigorose, bravo e attento.: torna titolare dopo tantissimo. Regge bene l’urto, nella ripresa reattivo anche su un pallone sporco nel cuore dell’area.: anche lui ha sul mancino un asisst invitante, ma mette fuori da buona posizione. Però è molto timido, nella ripresa soffre Zanimacchia e nel finale di gara rischia di combinare la frittata con un intervento goffo.

: lavora un bel pallone a Niang al 18’, resistendo alla carica di un avversario. Si fa male ed è costretto ad uscire all’intervallo.(dal 1’ s.t.: prova a spingere, ma in maniera confusionaria).fa il regista in un centrocampo a tre, tanta quantità anche se manca forse un po’ di qualità soprattutto nel secondo tempo.(dal 20’ s.t.: lento e compassato).: da un suo tracciante a tagliare il campo origina l’occasione per Sibilli. Anche lui ci prova da dentro l’area, ma non inquadra lo specchio. Prestazione in crescita.

prova di sostanza, pochi acuti ma spende molto in mezzo al campo.(dal 35’ s.t.: Evani prova a sfruttarlo perché è fresco, si affida al suo cambio di passo. Non incide).: nel primo tempo è il più vivace della Samp. Con un sinistro da posizione defilata sfiora il palo. Nel secondo tempo cala un po’, ma è l’unico che dà sempre l’impressione di poter essere pericoloso.(dal 41’ s.t.: sul destro ha una grande chance dal limite dell’area dopo la giocata di Depaoli, ma tira troppo centrale e Fulignati mette in angolo. Lotta, prende qualche fallo, ma è anche nervoso e non in condizione smagliante. Appannato.

(dal 20’ s.t.: lotta e tiene qualche pallone).All.n partenza sembra un 4-4-2, in realtà si tratta di una difesa a cinque quando in possesso c’è la Cremonese, mentre quando attacca la Samp si alzano Beruatto e Depaoli. La Samp dietro oggi è attenta e nei primi 45 minuti offre una discreta prestazione anche a livello mentale, però negli ultimi trenta metri è sterile e con poche idee. Dà l'impressione di non voler rischiare sui cambi.Cremonese