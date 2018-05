Tra una difesa da rifare e un centrocampo molto movimentato considerando le numerose possibili uscite e gli altrettanti nomi in entrata, l'attacco dellapassa un po' inosservato. Eppure anche quello avanzato è un reparto che potrebbe movimentare il mercato estivo blucerchiato, anche perchè la situazione è piuttosto ingarbugliata. Di quattro attaccanti infatti soltanto Quagliarella è certo della permanenza alla Samp. Gli altri sono sotto esame, e non sono escluse sorprese.Il Secolo XIX fotografa la situazione: Caprari e Kownacki - a meno di corpose offerte - dovrebbero rimanere, perchè entrambi riscuotono il gradimento di Giampaolo. L'indiziato numero uno a partire potrebbe essere Duvan, perchè non rientra pienamente negli schemi del mister per qualità tecniche. La Sampdoria ovviamente non vuole realizzare minusvalenze, e chiede 25-30 milioni per il giocatore. Corte Lambruschini però dovrà fare i conti con una brutta notizia: Zapata oggi partirà per le vacanze, segno che alla fine il centravanti colombiano perderà il Mondiale. Quella russa poteva essere una vetrina importante per la punta, e poteva giustificare la chiamata di qualche società estera, disposta ad investire la cifra richiesta dalla Samp. Più difficile che ciò avvenga senza i Mondiali: Zapata ha estimatori, ma gli 11 gol in Serie A paiono troppo pochi per attirare proposte di quel calibro. In teoria, le offerte potrebbero arrivare per Kownacki, che la Samp non vuole cedere perchè crede molto nel baby polacco. Per il Doria però non ci sono incedibili, e a fronte di un'eventuale, corposa plusvalenza anche il numero 99 potrebbe lasciare Genova.Un eventuale movimento in uscita andrebbe a liberare una casella per quanto riguarda le entrate, da colmare con un giocatore più funzionale allo stile di gioco di Giampaolo. Il quotidiano fa il nome di, in uscita dall'Inter, o di Gabbiadini desideroso di rientrare in Italia. Entrambi però guadagnano troppo. C'è poi anche una suggestione, che da tempo solletica il presidente Ferrero: è quella di Mario, un altro che vorrebbe tornare in Serie A. In questi giorni Raiola lo sta proponendo a tutti: Napoli, Roma, "Ma non abbiamo preclusioni per nessuno", aveva confessato recentemente l'agente. La Samp ci aveva già provato prima che Supermario passasse al Nizza, e non sarebbe da escludere un nuovo tentativo in estate. Prima però dovrebbe liberarsi un posto in attacco, e in questo momento non sembra così semplice che ciò avvenga.