Continua la ricerca di un socio per lae Matteo, avvistato domenica scorsa al Ferraris insieme a dei potenziali investitori. I nomi circolati in questi giorni sono quelli dei fratelli danesi Alexander e Christoffer Reedtz . In realtà però i due imprenditori secondo Telenord sarebbero stati a Genova per altri motivi.Un interesse dalla Danimarca comunque andrebbe registrato da parte del gruppo danese già avvicinatosi alla Samp ad inizio 2023. La cordata si era poidopo la due diligence per l'estrema complessità dell'operazione, ma ora potrebbeanche perché l'interesse per il calcio italiano è forte. Ai danesi era stato proposto anche l'Empoli, ma il club non era stato ritenuto all'altezza del blasone della Samp.I rumors più forti però sembrerebbero provenire dal Sud-est asiatico, e in particolare dalla Malesia dove esistono alcuni fondi sovrani direttamente controllati dal Governo. I nomi fatti dall'emittente genovese sono quelli delimpegnato di recente in un'acquisizione immobiliare e commerciale a Londra tramite Morgan Stanley Real Estate Investing, società di cui pare fosse presente un altodomenica allo stadio con Manfredi. Altri nomi sono quelli del Terengganu Investment Authority e il Khazanah Nasional Berhadm, che ad inizio ottobre ha siglato un accordo con Cassa Depositi e Prestiti. Non esclusi neppure possibili investitori sovrani.