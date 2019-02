Archiviata la netta sconfitta rimediata con il Napoli, la Sampdoria è pronta a ripartire. C'è da preparare - e perchè no, vincere - la sfida con il Frosinone, per continuare a sognare l'Europa. Non ci sarà Murru, squalificato: con chi lo sostituirà Giampaolo? E Gabbiadini sarà finalmente titolare? Le ultime per quanto riguarda il mondo blucerchiato nel video con l'inviato di Calciomercato.com per la Sampdoria Lorenzo Montaldo.