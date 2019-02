Il giallo rimediato da Nicola Murru al San Paolo ha subito creato grande apprensione nel tecnico Marco Giampaolo. L'ammonizione ricevuta dal terzino sinistro della Sampdoria infatti renderà indisponibile il laterale mancino per domenica, quando i blucerchiati ospiteranno al Ferrari il Frosinone. Nella rosa doriana al momento non ci sono alternative di ruolo, se non quel Junior Tavares visto in campo soltanto in amichevole con lo Spezia e poi per qualche minuto nel finale di Samp-Udinese.



Sui social molti tifosi si augurano di vedere finalmente in campo l'esterno brasiliano, vero e proprio oggetto misterioso della formazione di Giampaolo. Molto però dipenderà dalle condizioni di Jacopo Sala. Se l'ex Verona - rimasto a Genova anche se era già stato praticamente promesso al Parma a gennaio - recupererà in settimana dai problemi fisici accusati negli ultimi giorni, potrebbe partire lui dirottato a sinistra, con Bereszysnki a presidiare la corsia di destra. Sala non era al meglio per un acciacco al polpaccio, e verrà valutato nel corso dei prossimi allenamenti. Se invece Sala non dovesse farcela, ecco che Tavares potrebbe avere una chance dal primo minuto. Recentemente Giampaolo ha lodato il brasiliano per l'impegno e l'attenzione negli allenamenti, ma sembra che il salto tra il calcio d'oltreoceano e quello italiano non sia stato indolore. Inoltre per il tecnico doriano la linea è sacra: guai ad azzardare, nulla deve essere lasciato al caso. Eppure, Giampaolo potrebbe essere costretto a fare di necessità virtù. Oltretutto a giugno la Samp dovrà decidere come comportarsi con Tavares in estate, dal momento che è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal San Paolo. Ai blucerchiati potrebbe costare circa 4 milioni, non una cifra trascurabile per la società di Corte Lambruschini.