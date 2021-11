L'infortunio di Mikkel, operato qualche tempo fa in artroscopia, potrebbe tenere il talentino danese dellalontano dai campi di gioco ancora a lungo. Per il fantasista infatti potrebbero anche ulteriormente allungarsi i tempi prima del rientro in campo, arrivando sino a gennaio prima di rivederlo a disposizione dei blucerchiati. Sul classe 2000, però, si muove anche il calciomercato.Secondo Tuttosport Damsgaard potrebbe essere ila gennaio. La sua vendita permetterebbe a Ferrero di prendere una boccata d'aria a livello economico, e immetterebbe nelle casse di Corte Lambruschini la liquidità necessaria per sostituire il giocatore con il ritorno di Gaston Ramirez.