Tornano a prendere quota, in casa Sampdoria, le voci relative ad un possibile, clamoroso ritorno, ossia quello di Gaston Ramirez. I rumors circolati ieri hanno ripreso quota, e sono stati rilanciati da numerosi quotidiani. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport l'indiscrezione sarebbe più di un'idea di mercato. Il suo innesto, per carisma e spessore, andrebbe a colmare la falla sulla corsia laterale, e rafforzerebbe lo spogliatoio.



Gli ostacoli principali sono due. Uno è il modo in cui Ramirez e il presidente blucerchiato Ferrero si sono lasciati, piuttosto burrascoso, l'altro è l'ingaggio, piuttosto elevato, che chiederebbe l'uruguaiano per tornare a Genova. Il suo innesto però avrebbe molto senso anche in caso di un cambio panchina, e in particolare nell'ottica di un ritorno al 4-3-1-2 di Giampaolo.