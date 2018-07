Prime parole da neo blucerchiato per Gregoire Defrel. L'attaccante ex Roma ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale ufficiale della Sampdoria: "Le mie sensazioni sono buone, non vedo l'ora di cominciare. La squadra mi ha subito fatto sentire bene. Ringrazio il presidente di avermi preso, spero di fare tanti gol e dimostrare il calciatore che sono. Lo scorso anno è stata una stagione difficile, ma se sto bene fisicamente posso fare bene".



SUL RUOLO - "Direi seconda punta. A Cesena ho fatto questo ruolo e mi sono sentito bene. A Sassuolo ho fatto più la punta centrale, ma giocare a due punte mi fa star meglio".



SU GIAMPAOLO - "Lavora tanto tatticamente. Sono appena arrivato, ma mi hanno detto che guarderemo video su come si muove l'attaccante senza palla. Ho visto un bel gruppo, mi piace lavorare così".



SUL DERBY - "Mi aspetto tanto calore, l'ho visto in tv e so che è un derby sentito in Italia. L'anno scorso ho fatto il derby di Roma, quest'anno faccio quello di Genova e spero di segnare".



GLI OBIETTIVI PERSONALI - "Spero di giocare bene, l'anno scorso non l'ho fatto. Devo ritrovare le prestazioni, poi è chiaro che il gol arriverà di conseguenza. Vorrei ritoccare il mio record di 12 gol, ma già arrivare in doppia cifra sarebbe una gran cosa".



MESSAGGIO PER I TIFOSI - "Darò il massimo e spero di fare tanti gol".