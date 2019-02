Audero 6: non parte benissimo, con un paio di uscite rivedibili: al 12' quasi regala un pallone clamoroso a Mario Rui. Non può nulla sui due gol del Napoli. Decisivo nel finale di frazione su Mario Rui per evitare il tracollo. Nella ripresa, meno chiamato in causa, iscrive a registro un paio di interventi importanti



Bereszynski 6: Se la cava meglio nelle chiusure rispetto a Murru: poco aiutato, però, con il passare dei minuti perde le misure rispetto alle avanzate corali del Napoli e lascia diversi varchi per i cross. Sua la conclusione più pericolosa della Samp con una botta che si finisce di pochi centrimetri sopra la traversa



Colley 4.5: sbaglia clamorosamente la lettura sul primo gol del Napoli, spianando la strada al gol di Milik. Alterna qualche buona chiusura alla difficoltà nel timing nell'intervento



Andersen 6: soffre le verticalizzazioni del Napoli, soprattutto quando non viene coperto dalla mediana. Fa fatica a tenere stretta la difesa. Nella ripresa trova maggiormente il tempo della chiusura, prendendosi più spesso la responsabilità di uscire dalla linea. Procura il rigore del 3 a 0 dopo l'intervento del VAR



Murru 5: soffre tantissimo i movimenti di Callejon. Nel primo tempo nascono sul suo versante diverse chance per il Napoli, compresi i gol del doppio vantaggio partenopeo



Linetty 5.5: partecipa alla manovra, cercando l'asse con Ekdal, non riesce ad essere costante nello spostamento del pallone in prima linea. Ekdal 5.5: con Hamsik in pressing in prima battuta, riesce male nel ruolo di play. Migliora il suo standard nella ripresa, esce stanco (dal 28' st Vieira 5.5: non cambia l'inerzia dell'interdizione)



Jankto 5: si vede tutta la differenza di intensità con Praet, riesce poco nella fase interditiva, si vede ancora meno in fase offensiva



Ramirez 5: trova la prima chance per la Samp al 16' con un colpo di testa alto su un'ottima imbeccata di Defrel. Un sussulto e poco altro, in una gara difficile, dove non gli riesce il ruolo di raccordo (dall'8' st Saponara 6: regala subito vivacità alla manovra, trova al quarto d'ora della ripresa lo spunto per il primo vero intervento di Meret del match)



Quagliarella 5: pochissimi spazi, riesce a toccare di rado il pallone. Bravo il Napoli a chiudere gli spazi in verticale, chiudendogli la possibilità di andare al tiro



Defrel 6: i colpi li ha, tecnici e fisici. Sullo 0 a 0 si fa schermare last second da Mario Rui. Resta uno dei più attivo sul fronte offensivo fino alla sostituzione (dal 14' st Gabbiadini 5: si presenta ai suoi ex tifosi con una conclusione debole tra le braccia di Meret e poco altro)



All. Giampaolo 5: non riesce a trovare il modo di far male al Napoli, una squadra poco compatta, fa un passo indietro la sua Samp rispetto alle ultime performance