Uno dei 'crucci' di Marcoè quello di non avere, per il momento, un giocatore in grado di sostituire Albinnel ruolo di regista. Il centrocampista svedese interpreta la parte del play, ma al momento può essere sostituito soltanto da Rincon, comunque adattato.Per questo motivo il tecnico a Bogliasco sta studiando alcune contromosse. Ad esempio, il mister sta torchiando l'ex capitano della Primavera Simonee l'inglese Ronaldo. L'altra opzione è quella di arretrare Sensi, cosa che però costringerebbe Giampaolo a delle riflessioni. Il tempo per gli esperimenti è poco, e il mister doriano sa bene l'importanza del match di Venezia.