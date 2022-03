L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo vaglia alcuni accorgimenti tattici in vista della delicatissima sfida con il Venezia. Una delle idee dell'allenatore blucerchiato, ad esempio,è quella di cambiare ruolo a Stefano Sensi, spostandolo da trequartista a regista.



Secondo Il Secolo XIX però questa scelta comporterebbe alcuni problemi: il primo è la perdita di pericolosità in attacco, ma il dilemma può essere aggirato schierando anche Abdelhamid Sabiri dall'inizio come trequartista. Avendo entrambi i giocatori in campo, però si ridurrebbe molto il numero di cambi a disposizione del tecnico, in particolare nel reparto avanzato, zona dove la Samp fatica parecchio.