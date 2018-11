Lo spot di sabato sera è stato decisamente deleterio per Genova e per il suo impianto, l'ormai vecchio e fatiscente Luigi. In una partita di cartello comeè bastata una cosiddetta 'bomba d'acqua' durata 20 minuti per rendere impraticabile il manto erboso dello stadio di Marassi, trasformando un match di calcio in uno sport a metà tra il beach soccer e la pallanuoto. Il futuro dello stadio però resta in sospeso, senza padroni e senza proprietari, con la Sampdoria e il Genoa impegnate in una trattativa per l'acquisto sempre più complicata.I due club genovesi hanno iniziato da un anno la trattativa con la giunta per acquistare la struttura e la settimana prossima, tra martedì e mercoledì, siinsieme alper gli ultimi aggiornamenti sul processo di vendita e per discutere l'avvio dei lavori nella Tribuna Superiore, un settore chiuso in estate proprio per gli interventi necessari di ammodernamento, che però partiranno probabilmente soltanto a fine anno. Ovviamente sul tavolo degli imputati andrà anche la figuraccia di sabato sera, e non è escluso neppure che vengano chieste spiegazioni a chi tre anni fa aveva interamente rifatto il manto del Ferraris in erba ibrida (1,2 milioni di spesa complessiva) garantendolo contro bombe d'acqua.come per le due società calcistiche, che vorrebbero fare molto meglio e fino ad ora non hanno potuto entrare davvero in azione" ha commentato Stefano, consigliere delegato allo Sport all'edizione genovese de La Repubblica. Il problema resta lafatta dall'Agenzia del Territorio, che ha valutato l'impianto 18 milioni e 400mila euro. Cifra poi scesa a 16,5 milioni in occasione della prima asta, andata deserta, e che ora verrà abbassata di un ulteriore 10%. Un importo che le due società non vogliono assolutamente versare: "Massimo rispetto per la perizia, ma. Non si può ragionare in termini di cubature, occorre rendersi contro della realtà" ha ammesso Anzalone. "E se le gare vanno deserte - conclude il consigliere - forse qualche motivo ci sarà,e la loro difficoltà".Resta da capire se la situazione prenderà nuovi sviluppi ad esempio con l'inserimento di altre parti, ad esempio Invimit, immobiliare controllata dal Ministero dell’Economia, o se invece l'idea di acquistare l'impianto si trasformerà in una concessione a 60 o 99 anni. Nel frattempo, le due società stanno valutando unaparte del campo in vista del Derby della Lanterna.