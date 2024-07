Sampdoria, ecco cosa manca per chiudere Tutino. Ci prova il Sassuolo, ma...

Getty Images

Come noto da giorni, laha puntato Gennaro, attaccante ventisettenne del, come prossimo obiettivo di mercato. Nonostante le difficoltà economiche legate all'operazione, il club genovese è determinato a portare il giocatore a Bogliasco. Con Tutino c'è già un'intesa di massima, ma resta ancora un divario tra la domanda del Cosenza di circa 5 milioni e l'offerta della Sampdoria, che sarà oggetto di ulteriori discussioni nei prossimi giorni. La sensazione è che si possa limare qualcosa. Il trasferimento di Tutino potrebbe avvenire con la formula delscrive Il Secolo XIX.

La situazione è complicata dalla concorrenza del, che si è recentemente fatto avanti per Tutino. Tuttavia, la Sampdoria spera che la volontà del giocatore di trasferirsi a Genova possa fare la differenza. Per poter concretizzare l'affare, però, la Sampdoria dovrà prima liberarsi di altri giocatori conpesanti, oltre alla già avvenuta cessione di Manuel De Luca, per cui si attende solo l'ufficialità. Solo così il club potrà avere la liquidità necessaria per chiudere l'operazione e rinforzare la rosa con l'attaccante calabrese.