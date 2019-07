Dennisè in uscita dalla, e questo è arcinoto. Recentemente si era mosso il Valencia per il calciatore belga, ma nelle ultime ore sarebbe piombato sul centrocampista anche il, che avrebbe pure già fatto pervenire un'offerta a Corte Lambruschini.La proposta della società inglese sarebbe anche abbastanza convincente, quantificabile in una. Si tratterebbe però di un importo ancora troppo basso per la Samp, con Ferrero che chiedeva 25 milioni per l'ex Anderlecht. A non essere particolarmente stuzzicato dalla destinazione poi secondo Il Secolo XIX sarebbe lo stesso Praet, che cercherebbe una squadra più stimolante.In Italia su Praet, dopo che il Milan si è defilato, è forte ladi Daniele Pradé. I viola però potrebbero tentare di inserire alcune contropartite, in modo tale da abbassare la parte cash dell'eventuale operazione.