In questa settimana, la Sampdoria inizierà a preparare il match con la Roma. L'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo però dovrà farlo senza poter contare su parecchi giocatori impegnati con le Nazionali, almeno nei primi giorni. Sono ben 8 i doriani sparsi in giro per il mondo, pronti a rientrare tra mercoledì e giovedì.



Di questi 8, 7 scenderanno in campo martedì 29 e quindi saranno a Bogliasco mercoledì: si tratta di Thorsby, Askildsen, Bereszynski, Ekdal, Colley, Yoshida e Sensi. L'ultimo a fare ritorno a Genova sarà Rincon. Il Venezuela giocherà il 30 marzo, mercoledì, quindi Rincon arriverà al Mugnaini nella migliore delle ipotesi giovedì, anche se difficilmente potrà allenarsi.