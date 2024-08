Sampdoria, ecco Veroli: "Ho detto subito si ad Accardi. Ho preso il 72 per rispetto a Quagliarella'"

Redazione Calciomercato

Pronto a ritagliarsi un ruolo importante nelladi Andrea Pirlo: Davideè appena arrivato a Genova, penultimo acquisto ufficiale dei blucerchiati, ha potuto guardare la Coppa Italia dalla Tribuna ma ora scalpita: "Sono arrivato venerdì, le prime sensazioni sono molto positive. Essere in un club come la Samp mi emoziona. Ora inizio ad allenarmi con la squadra e non vedo l’ora. Q. C’è grande voglia, entusiasmo, ci sono le basi per fare bene, vogliamo arrivare più in alto possibile. E della Samp mi piacevano Cassano e Pazzini: coppia unica".

Quale sarà il suo ruolo? "Sempre stato difensore? No nell’Ancona ho iniziato da. A Pescara ho fatto la mezzala nell’U15, poi il play. E infine difensore centrale, a cambiarmi il ruolo sono stati mister Battisti e Simone Di Martino che ritrovo qui come match analyst" ha detto a Il Secolo XIX. "Terzino sinistro? A Catanzaro partivo da lì, ma con le rotazioni del calcio di Vivarini in realtà non facevo proprio il terzino. E poi l’ho fatto in U21. Ma il ruolo che ho fatto di più è ilCambiando sempre ruolo non avevo un modello, però da quando gioco in difesa mi piace Bastoni". Proprio il tassello che Accardi aveva indicato per completare la rosa doriana.

Infine, una curiosità sul numero di maglia, che sarà "Il".