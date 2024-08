Brividi Sampdoria tra compleanno, boom di abbonamenti e i complimenti di Fabregas: "Uno squadrone"

Getty Images

Se ci si ferma a pensare dove era laun anno fa, e la si confronta con oggi, la differenza fa strabuzzare gli occhi. I blucerchiati ad agosto 2023 erano ancora un cantiere aperto, in piena costruzione. Le dinamiche di potere dovevano ancora essere chiarite, idem le ambizioni e gli obiettivi della nuova proprietà. I tifosi doriani avevano appena scampato il pericolo fallimento, ma l'ombra di Ferrero ancora gettava inquietanti riflessi sul nuovo corso del club genovese. Un anno dopo, tutto è cambiato, e il pubblico blucerchiato si gode le rinnovate ambizioni.

Ieri la Sampdoria ha festeggiato i suoiIl club nato dall'unione di Sampierdarenese e Andrea Doria nel 1946 celebra il compleanno il 12 agosto, e i tifosi le hanno tributato un omaggio speciale. Subito dopo la partita con il Como,a mezzanotte, hanno 'circondato' il Ferraris con fumogeni creando un'atmosfera del tutto particolare e suggestiva. Il gesto è stato poi rimpallato sui social dai vari calciatori, e anche dal presidente Manfredi.- Oltretutto, il successo ottenuto in Coppa Italia con il Como ha dato ulteriore linfa ad una campagna abbonamenti già da record per la Serie B. Proprio in occasione del compleanno c'è stato il sorpasso rispetto al numero dell'anno scorso, 18.229 tessere. L'obiettivo 19mila abbonati è realistico, una quotabasti pensare che il Palermo ha appena annunciato il suo traguardo storico di 12mila tagliandi. E chissà che non si possa puntare a cifre ancora più ambiziose. Di certo la prospettiva di un derby di Coppa e magari una partenza sprint in campionato potrebbero aiutare.

- E' stato abbastanza impressionante vedere due monumenti del calcio degli anni 2000 come Andreae Cescabbracciati al Ferraris prima della partita di Coppa Italia, e poi rispettivamente seduti sulle panchine di Sampdoria e Como durante il match. Il tecnico doriano ha parlato di "Squadra solida", cercando però di mantenere la calma: "Le aspettative si alzano ma dobbiamo restare con i piedi per terra". Però le parole di Fabregas fanno sicuramente scorrere un brivido di piacere lungo la schiena ai tifosi doriani: "La Samp è notevolmente migliorata, Basta pensare a Coda e Tutino.che ha più chance di andare in A". Certo, i doriani facciano pure tutti gli scongiuri del caso. Ma sentire un campione di questa portata parlare così, non può che accrescere le aspettative per una stagione ormai alle porte.