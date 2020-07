Dalla ripresa post Covid, uno degli stacanovisti di casa Sampdoria è sicuramente Albin Ekdal, presente in tutte e sei le gare disputate dai blucerchiati. Il centrocampista svedese è uno dei perni della formazione di Claudio Ranieri, e anche questa sera contro il Cagliari dovrebbe essere regolarmente al suo posto in cabina di regia, nonostante un piccolo, fisiologico affaticamento patito in questi giorni.



Oltretutto, Ekdal in queste sei partite ha vestito per cinque occasioni la fascia da capitano della Sampdoria. L'ex Amburgo l'ha restituita però al capitano designato domenica, quando tra le fila blucerchiate è tornato Fabio Quagliarella.