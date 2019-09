Non solo ricerca di colpi in entrata: la dirigenza della Sampdoria sta provando anche a perfezionare le cessioni dei calciatori non funzionali al progetto di mister Di Francesco. In quest'ottica rientra anche Leonardo Capezzi, pronto ormai ad una nuova avventura.



Secondo Sky Sport i blucerchiati avrebbero definito il trasferimento del centrocampista scuola Fiorentina all'Albacete, club di Segunda Division spagnola. La formula sarà quella del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione, e per l'ex Empoli e Crotone si tratterà della prima esperienza all'estero.