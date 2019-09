La Sampdoria prende il portiere Seculin come vice Audero e sempre col Chievo tratta il giovane attaccante Vignato. Oggi è attesa l'ala argentina Rigoni, in arrivo dai russi dello Zenit. In uscita Capezzi verso gli spagnoli dell'Albacete, il centrocampista norvegese Thorsby interessa al Brescia, il terzino Sala alla Spal. Rifiutata un'offerta della Dinamo Mosca per Gabbiadini.