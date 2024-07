Getty Images

Nuovo innesto per la Sampdoria nel reparto che probabilmente subirà le maggiori trasformazioni durante quest'estate, ossia la difesa. Il club genovese infatti è ad un passo dal chiudere la trattativa per l'acquisto di Stipe, promettente difensore centrale classe 2001 attualmente in forza al. L'operazione, avviata e conclusa in tempi record, sembra ormai in dirittura d'arrivo, con l'accordo tra i due club già trovato. Già nei giorni scorsi il nome circolava a Genova, nelle ultime ore però c'è stata una netta accelerata.

Vulikic, mancino croato con un trascorso anche nelle nazionali Under 19 e Under 20, l'anno scorso è stato titolarissimo in Serie C con la maglia degli umbri. Rimane da sciogliere ovviamente il nodo delcon la FIGC deve ancora pronunciarsi. La decisione dovrebbe arrivareanche se la Samp dimostra grande serenità in merito, ed è convinta di poter chiudere Vulikic a brevissimo.