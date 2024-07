Inter su Leoni: una contropartita per convincere la Sampdoria

Calciomercato/Getty

La, in queste prime settimane di luglio, è un vero e proprio cantiere con il nuovo dirigente Pietro Accardi impegnato a dare la sua impronta alla formazione blucerchiata. Dopo i primi colpi Coda, Akinsanmiro dall'Inter e Romagnoli, il mirino è puntato su Tutino ma anche sulla difesa. Questo è forse il reparto che più di tutti necessita innesti: l'arrivo diha sicuramente restituito esperienza al pacchetto arretrato, ma nella retroguardia ci sono parecchie situazioni spinose.La domanda che si fanno i tifosi blucerchiati è quale sarà il futuro di Giovanni Leoni. Il classe 2006 piace a mezza Serie A, hanno preso informazioni su di lui in passato Torino, Juventus e Atalanta, poi di recente si sono mosse il Napoli e soprattutto l'. Nelle scorse settimane l'attenzione sull'ex Padova sembrava essere un po' diminuita ma negli ultimi giorni i nerazzurri sarebbero tornati a muoversi per il ragazzo. Samp e Inter hanno parlato a lungo per definire il trasferimento di Akinsanmiro, e nei discorsi imbastiti tra i club è tornato d'attualità il nome di Leoni. L'Inter vorrebbe prenderlo, e magari lasciarlo in prestito, la Samp però è scettica. Accardi crede di poterlo valorizzare ulteriormente con altri sei mesi a Genova, dopo l'investimento da 1,5 milioni sostenuto per riscattarlo a giugno. Attualmente la Samp chiede tra iper Leoni, e non vuole scendere da questa quotazione. L'Inter vorrebbe abbassare il prezzo inserendo delle, ad esempio Alessandro, classe 2003 ex Cosenza che la Samp segue. Situazione in divenire anche perché Accardi preferirebbe 'sacrificare' altre pedine prima di Leoni. I rapporti tra le società però sono ottimi, qualche altro affare verrà perfezionato in futuro.

In difesa la Samp ha recuperato Alex, ma il suo futuro è nebuloso. Il Doria potrebbe valutare di tenerlo, anche se il ragazzo sta recuperando dal brutto infortunio della scorsa stagione, ma vorrebbe spalmare il suo ingaggio, molto pesante per le casse genovesi. Ferrari guadagna circa(rinnovato a marzo 2021) e dovrebbe accettare di diluire lo stipendio su più stagioni. Arriverà poi qualche innesto giovane, di prospettiva, capace di 'aumentare' il patrimonio societario di calciatori rivendibili in futuro. Di recente ad esempio Accardi ha parlato nuovamente con l'Empoli per Gabriele, punto fermo dell'Under 20 azzurra, e nei prossimi giorni potrebbero esserci dei nuovi contatti. Sempre in ottica giovani piace Stipe Vulikic, croato classe 2001 del Perugia. Di recente è circolato anche il nome di un giocatore più esperto, ossia Vedran Celjak, già transitato dalla Samp nel 2011 e attualmente in forza al Lecco. Questa però sembra una pista decisamente più fredda.