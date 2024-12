Sampdoria, Ferrari si opera al ginocchio. Difesa in emergenza, Bereszynski e Romagnoli...

Getty Images

Lasi trova a dover affrontare l'ennesima emergenza in una stagione già complicata. Dopo l’ultimo cambio in panchina, che testimonia le difficoltà di un’annata negativa, i blucerchiati si preparano a ripartire con una sfida delicata contro lo Spezia. Tuttavia, dovranno fare i conti con l’assenza prolungata di Alex, che domenica scorsa, durante il match contro il Sassuolo, ha subito un infortunio al ginocchio.Ferrari ha riportato una. Dopo i consulti medici a Genova con il professor Mazzola, responsabile ortopedico della Sampdoria, e a Bologna, si è deciso di procedere con un. L’operazione è programmata per dopodomani a Bologna, e i tempi di recupero stimati indicano un’assenza di almeno un mese e mezzo. Il difensore potrebbe tornare in campo verso la fine di gennaio, una tegola pesante per la squadra, già in difficoltà nel reparto arretrato.

L’assenza di Ferrari non è l’unica preoccupazione per il tecnico blucerchiato Semplici. Anche Bartosze Simonesono fuori dai giochi. Il terzino polacco, reduce da unasubita in nazionale, ha effettuato un controllo ecografico all'inizio di questa settimana, con esiti incoraggianti. Il recupero è in corso, ma i tempi per il ritorno in campo restano incerti. Per quanto riguarda Romagnoli, domani è prevista unaper valutare l’evoluzione del suo infortunio. La speranza è di riaverlo disponibile entro la fine del campionato.