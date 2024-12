Getty Images

Sampdoria, per Semplici 100mila euro di stipendio: ufficialità a breve

Lorenzo Montaldo

15 minuti fa



Il casting per la panchina della Sampdoria, alla fine, è stato vinto da Leonardo Semplici. L'ex allenatore di Spal, Cagliari e Spezia ieri ha fatto la sua comparsa al Mugnaini, attorno alle 18.10, in seguito all'incontro milanese andato in scena in tarda mattinata con il presidente Manfredi. Il nuovo allenatore blucerchiato era accompagnato dal ds Accardi, dal suo collaboratore Colucci e dal team manager Ariaudo. Il gruppetto è entrato all'interno del centro sportivo per mostrare al neo mister il nuovo posto di lavoro.



Alla fine Semplici firmerà un contratto da 100mila euro - presumibilmente netti, quindi circa 200mila lordi - sino a giugno 2025 e verrà ufficializzato a breve dal Doria, in tempo per guidare la prima giornata di lavoro. Oggi in programma a Bogliasco oltretutto c'è una doppia seduta, il neo allenatore potrà così iniziare subito a calarsi nella realtà genovese. La Samp ha ingaggiato, contestualmente a Semplici, anche un preparatore per i portieri, Walter Bressan. Insieme al mister arriveranno anche il suo vice storico Andrea Consumi, il collaboratore Rossano Casoni e il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi.