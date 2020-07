Continua latra i tifosi dellae Massimo, questa volta via social. Ieri pomeriggio a Genova sono comparsi alcuni striscioni piuttosto eloquenti , posizionati in punti strategici della città, recanti la scritta “Ferrero ladro” e “Ferrero ladro infame”, segno evidente di quella che è la considerazione che i sostenitori organizzati blucerchiati hanno nei confronti del Viperetta.Contemporaneamente su Twitter il presidente doriano rispondeva ad alcuni utenti, che avevano postato una sua foto accompagnata dalla scritta “The End” e dalla domanda “Oggi non scrive niente?”. La risposta da parte di Ferrero è arrivata sempre tramite cinguettio: “” ha scritto il numero uno di Corte Lambruschini, peraltro in maniera piuttosto criptica.Ferrero ha poi proseguito la conversazione rispondendo ad un’altra utente che lo accusava di non considerare l’amore e i sentimenti dei tifosi con. Forza Sampdoria, dajeeee” concludendo poi, dopo un invito a non giocare con il rispetto e la passione, tramite un’ultima citazione: “. E stasera stiamo vicini e uniti per una sola voce la Sampdoria, il resto è noia” ha concluso Ferrero.