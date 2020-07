I tifosi della Sampdoria riprendono da dove si erano interrotti pre Covid: non si placa la contestazione al presidente blucerchiato Massimo Ferrero, specialmente dopo gli ultimi sviluppi in chiave giudiziaria. Oggi a Genova sono comparsi due striscioni piuttosto eloquenti.



Uno è stato affisso su Ponte Monumentale, nel cuore della città, a metà di Via XX Settembre, la principale arteria del capoluogo, e portava la scritta "Ferrero ladro infame". Sulla stessa falsariga anche lo striscione posizionato all'ingresso di Marassi, lato Sud. Anche qui, il messaggio era piuttosto semplice: "Ferrero ladro".