La notizia dello spostamento dell'Assemblea degli azionisti dellaha colto di sorpresa tutti, compresi i consiglieri del club blucerchiato. Nessuno infatti sapeva dell'intenzione di Massimodi rimandare il summit, previsto per ieri pomeriggio alle 16 nello studio dell'avvocato Romei a Roma. Il Viperetta ha avvisato soltanto alla mattina con unsia Romei che Fiorentino, fisicamente presenti, sia i consiglieri che avrebbero partecipato in videoconferenza da Genova, ossia Invernizzi, Praga e Repetto.Ferrero non ha volutoin merito alla decisione. Secondo Il Secolo XIX potrebbe aver scelto questo modus operandi per far sentire la '', ricordando che è lui a dirigere il gioco con i consiglieri, tenendoli nel contempo sulla graticola. La sensazione è che si tratti di una strategia, anche se lunedì Ferrero dovrà chiarire le sue intenzioni.Nel frattempo però è arrivato un forte segnale anche dagli ultras della Sampdoria , che si sono. I sostenitori, circa una trentina stando al quotidiano, hanno però trovato la Digos, che era sul posto d'ufficio dal momento che segue Ferrero in ogni suo spostamento. L'imprenditore romano infatti non aveva avvisato neppure la Questura della sua intenzione di non presenziare all'Assemblea. A quel punto l'avvocatoè sceso dallo studio, per spiegare ai tifosi che Ferrero non sarebbe arrivato.Ora l'assemblea di lunedì non è più rimandabile. Ferrero potrebbe anche, ma in quanto presidente e socio dovrebbe delegare una persona di sua fiducia per rappresentarlo.