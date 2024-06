Sampdoria, Ferrero: "Manfredi per favore pagami, scrivo agli investitori 'con la faccia gialla' "

Getty Images

Il filone della querelle tra Massimoe Matteoche riguarda lasi è definitivamente chiuso con gli accordi trovati in Tribunale a Milano di fronte al giudice Marconi e alla presenza di Gianluca Vidal, il trustee e commercialista veneto che ha preso in carico la SSH. Parallelamente però c'è un'altra vicenda per cui il Viperetta non riesce a darsi pace, slegata dalla prima questione.In sostanza, Ferrero pretende da Manfredi il pagamento di alcuni stipendi (che l'ex numero uno doriano riceveva dalla Sampdoria in quanto presidente) arretrati. Come al solito, l'imprenditore romano ha lanciato le sue accuse tramite Radio Cusano, che gli concede uno spazio radio: "" ha detto il Viperetta riferendosi a Manfredi.

Poi Ferrero ha aggiunto un riferimento agli investitori di Singapore, visti spesso al Ferraris alla partite della Samp: "Non è vero che ho chiesto 5 milioni , ma solo quel che mi è dovuto. Vi sto che lui la Samp l’ha presa gratis,".