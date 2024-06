Sampdoria, l'Inter riflette su Audero. Esposito può tornare?

Getty Images

Lasi prepara ad un'estate movimentata di calciomercato. Il club deve ancora ufficializzare l'arrivo a Genova di Pietro Accardi, che affiancherà l'attuale direttore sportivo Andrea Mancini, ma qualche riflessione in ottica futura il club la sta già facendo. Ad esempio, a Bogliasco riflettono sui rapporti con l'Inter e sulle tante situazioni in ballo tra blucerchiati e nerazzurri, a partire da Emile SebastianoPer quanto riguarda il portiere, il club di Marotta non ha esercitato il diritto di riscatto. Eppure secondo Tuttosport l'Inter starebbe valutando il suo profilo anche per il. Il procuratore di Audero infatti avrebbe chiesto all'agente diad un'latra società. L'estremo difensore farà ritorno a Genova, ma la Samp non potrà trattenerlo visto l'alto ingaggio, fuori portata per la B, e anzi da Bogliasco sperano di poterlo vendere e fare cassa. Sul giocatore classe 1997 si sono mosse le due neopromosse Como e Parma.

Il Doria dal canto suo sta valutando anche alcune riconferme dalla scorsa stagione. I giocatori nel mirino sono parecchi, ad esempio Daniele Ghilardi e Ebraima Darboe, ma il filo con l'Inter resta forte. La Samp gradirebbe riportare a Marassi ad esempio il portiere Filip Stankovic, ma soprattutto starebbe lavorando sul fronte Sebastiano. Sarebbe questa la pista più probabile tra i vari nomi in ballo, anche se sull'attaccante classe 2002 ci sarebbe forte interesse da parte di squadre di Serie A e Serie B.